В Кирове школьников, победивших на всероссийской олимпиаде, наградили продуктовыми наборами.

Как сообщает местное интернет издание istochnik.online, 19 воспитанников кировских лицеев с физико-математическим, экономико-правовым и естественно-научным уклоном лично поздравил глава администрации города Дмитрий Осипов. Родители одного из учеников рассказали, что их ребенок получил в подарок от мэрии грамоту, маленький тортик и 4 пакетика майонезов и соусов.