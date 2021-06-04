В Кирове школьников, победивших на всероссийской олимпиаде, наградили продуктовыми наборами.

Как сообщает местное интернет издание istochnik.online, 19 воспитанников кировских лицеев с физико-математическим, экономико-правовым и естественно-научным уклоном лично поздравил глава администрации города Дмитрий Осипов. Родители одного из учеников рассказали, что их ребенок получил в подарок от мэрии грамоту, маленький тортик и 4 пакетика майонезов и соусов.
2021-06-04T01:16:37+03:00
2021-06-04T01:16:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:16, 04 июня 2021
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