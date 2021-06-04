Сборная России не смогла выйти в полуфинал ЧМ по хоккею.

Накануне россияне уступили в четвертьфинале канадцам со счетом 1:2 в овертайме. Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США, в другом матче 1⁄ 2 финала встретятся команды Финляндии и Германии. Обе игры состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место пройдут 6 июня.