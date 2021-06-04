Ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве отменят «ближе к осени».

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам. Это произойдет когда у населения сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Московские власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе уличных акций протеста, в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Летом ковидные ограничения стали частично снимать, однако запрет массовый мероприятий остался в силе.