Ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве отменят «ближе к осени».

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам. Это произойдет когда у населения сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Московские власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе уличных акций протеста, в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Летом ковидные ограничения стали частично снимать, однако запрет массовый мероприятий остался в силе.
2021-06-04T01:10:59+03:00
2021-06-04T01:11:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 04 июня 2021
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