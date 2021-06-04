В ответ на американские санкции Минск сократит дипмиссию США и ужесточит визовые процедуры для американцев.

Об этом говорится в заявлении белорусского МИДа. Кроме того, белорусские власти отзывают решение о работе в стране Федерального агентства Соединённых Штатов по международному развитию. С 3 июня США возобновили санкции против девяти белорусских предприятий в связи с нарушением прав человека белорусскими властями. Отношения между Белоруссией и странами Запада обострились после принудительной посадки в Минске рейса авиакомпании Ryanair, которым летели оппозиционный журналист Роман Протасевич. Его и его подругу россиянку Софию Сапегу задержали вскоре после приземления. Против них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.