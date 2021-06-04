За Романом Протасевичем и Софьей Сапегой с 9 по 23 мая следили трое сотрудников спецслужб с рос. паспортами.

Они работали в интересах КГБ Белоруссии. Такую информацию еще 27 мая представитель МВД Греции на условиях анонимности сообщил изданию Vice. МВД Греции удалось установить это после изучения записей камер видеонаблюдения из аэропорта и отелей, где Роман и Софья останавливались во время поездки в Грецию. Греческая национальная служба разведки также подтвердили, что за парой следили трое сотрудников спецслужб (как в Афинах, так и на острове Крит) на протяжении всей поездки в Грецию.