За Романом Протасевичем и Софьей Сапегой с 9 по 23 мая следили трое сотрудников спецслужб с рос. паспортами.

Они работали в интересах КГБ Белоруссии. Такую информацию еще 27 мая представитель МВД Греции на условиях анонимности сообщил изданию Vice. МВД Греции удалось установить это после изучения записей камер видеонаблюдения из аэропорта и отелей, где Роман и Софья останавливались во время поездки в Грецию. Греческая национальная служба разведки также подтвердили, что за парой следили трое сотрудников спецслужб (как в Афинах, так и на острове Крит) на протяжении всей поездки в Грецию.
2021-06-04T01:08:45+03:00
2021-06-04T01:08:49+03:00
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01:08, 04 июня 2021
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