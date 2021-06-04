Роман Протасевич в эфире белорусского госканала ОНТ признал вину в призывах к протестам в Белоруссии.

Вместе с тем бывший главред Telegram-канала NEXTA заявил, что не имел отношения к признанному в Белоруссии экстремистским Telegram-каналу «Черная книга», который публиковал личные данные силовиков. Также Протасевич назвал тех, кто по его мнению, имел отношение к координации протестов в Белоруссии. По его словам, эти люди входили в секретный чат. Среди названных Протасевичем, оказались основатель NEXTA Степан Путило, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, политолог Эдуард Пальчис и другие оппозиционные деятели. Между тем белорусское издание «Наша Нива» обратила внимание на следы на запястьях Романа Протасевича. Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая после принудительной посадки в Минске рейса Ryanair из Афин.