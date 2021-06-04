Оппозиционера Дмитрия Гудкова отпустили из полиции.

По словам адвоката «Агоры» Павла Чикова, никаких обвинений политику не предъявили, мера пресечения не избрана. В тоже время адвокат Александр Альдаев рассказал РБК, что Гудков остался подозреваемым по уголовному делу. С него взяли обязательство о явке в СУ МВД. Дмитрия Гудкова задержали 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения.