Оппозиционера Дмитрия Гудкова отпустили из полиции.

По словам адвоката «Агоры» Павла Чикова, никаких обвинений политику не предъявили, мера пресечения не избрана. В тоже время адвокат Александр Альдаев рассказал РБК, что Гудков остался подозреваемым по уголовному делу. С него взяли обязательство о явке в СУ МВД. Дмитрия Гудкова задержали 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения.
2021-06-04T01:05:08+03:00
2021-06-04T01:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 04 июня 2021
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