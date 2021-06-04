В Иерусалиме при усиленных мерах безопасности прошел ежегодный гей-парад

В нем участвовали несколько тысяч человек, которых охраняли 3000 полицейских. Ультраправые ортодоксальные объединения провели акцию протеста против гей-парада, на которой задержали несколько человек.

В начале июня Израиль также традиционно проводит гей-парад в Тель-Авиве, который проходит без протестов верующих и до пандемии собирал десятки тысяч человек со всего Ближнего Востока и Европы.