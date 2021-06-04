Чемпионат Европы по шорт-треку 2024-го года пройдет в Сочи, его проведут с 12 по 14 января

Чемпионат мира по той же дисциплине в том же году отдали нидерландскому Роттердаму.

Одновременно стало известно, что чемпионат Европы по конькобежному спорту-2024 примет подмосковная Коломна. Она уже выступала хозяйкой турнира в 2008-м, а в 2015-м первенство проходило в Челябинске.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024-го пройдет в канадском Монреале, Чемпионат Европы – в Венгрии.

В ближайшие годы Россия лишена права принимать мировые и европейские первенства из-за допинговых санкций.