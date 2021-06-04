Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Выступление российского лидера на пленарном заседании в Кремле называют центральным событием форума. Там обозначили, что Владимир Путин будет говорить о социально-экономическом развитии страны и ее инвестиционной привлекательности – традиционные для форума темы. Заявлено, что по видеосвязи в мероприятии примут участие и приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара, а также канцлер Австрии Себастьян Курц. Он раннее отметил, что для него выступление на форуме – возможность в трудные времена подчеркнуть не только устойчивый интерес австрийской экономики к России, но и оставаться в диалоге с руководством страны. Также известно, что Путин сегодня проведет отдельные встречи в режиме видео-конференц связи с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества, а также крупнейших иностранных компаний. О каких компаниях идет речь, не уточняется.

В прошлом году из-за эпидемии коронавируса экономический форум в Санкт-Петербурге пришлось отменить. В этом году его проводят в комбинированном формате