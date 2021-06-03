Евгения Васильева, как выяснило издание «Проект», потратила на карьеру художницы 150 тысяч долларов

Эти расходы, по данным авторов расследования, складываются из оплаты участия и организации выставок издания каталогов. Также Васильеву поддерживал Зураб Церетели – глава Российской академии художеств.

В 2012 Васильева стала главной фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве после того, как занимала пост главы департамента имущественных отношений Минобороны. Ее приговорили к пяти годам колонии, но освободили условно-досрочно.