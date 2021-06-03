В камере отца Ивана Жданова, Юрия, отключили отопление, — сообщает адвокат Владимир Воронин

Жданова-старшего держат в СИЗО Архангельска, ночная температура в котором сейчас опускается до трех градусов. По словам Воронина, в камере нет также горячей воды и для обогрева по ночам арестованному приходится нагревать воду кипятильником, заливать ее в пластиковые бутылки и использовать в качестве грелки.

Юрия Жданова обвиняют в превышении должностных полномочий, мошенничестве и подлоге во время его работы главой поселка в Ненецком автономном округе. Ему грозит до десяти лет. Иван Жданов считает преследование отца местью ему за его политическую деятельность.

Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.