Роман Протасевич сказал, что в случае успеха в Белоруссии активность его и его сообщников планировалось перенести в РФ

Также он объявил, что выступал посредником между командой экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и заговорщиками, готовившими силовой захват власти.

Речь идет о юристе Юрии Зенковиче, политологе Александре Федуте и журналисте Григории Костусёве, которых задержали ранее в Москве.

Видео с признаниями Протасевича публикует белорусское гостелевидение. Вскоре после задержания Протасевича появилась первая похожая запись, на которой Протасевич, по словам его родителей, говорит и ведет себя крайне неестественно, что, по их мнению, говорит о том, что к нему применяли физическое и психологическое насилие.