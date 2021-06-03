Ракова: Все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медицинские карты с 2022 года

Все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медицинские карты с 2022 года, — объявила заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова. С 1 января следующего года все поликлиники будут работать только по электронным картам, а на месте хранилищ бумажных карт создадут комнаты отдыха для персонала.