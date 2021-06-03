Ракова: Все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медицинские карты с 2022 года

Все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медицинские карты с 2022 года, — объявила заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова. С 1 января следующего года все поликлиники будут работать только по электронным картам, а на месте хранилищ бумажных карт создадут комнаты отдыха для персонала.
2021-06-03T22:32:54+03:00
2021-06-03T22:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 03 июня 2021
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