Совет ЕС расширил список стран, с которыми государствам союза рекомендовано открыть внешние границы для туристов

К Австралии, Израилю, Сингапуру, Китаю и еще четырем странам Юго-Восточной Азии добавилась Япония. Ни России, ни США в списке по-прежнему нет.

Критериями оценки эпидемиологической ситуации, на основе которых совет ЕС дает свои рекомендации, является средний показатель числа зараженных на сто тысяч человек за последние две недели. При этом эти рекомендации необязательны к исполнению национальными правительствами.

