Российские туристы смогут предъявлять на въезде в Грецию сертификат о вакцинации от коронавируса на русском языке

Российские туристы смогут предъявлять на въезде в Грецию сертификат о вакцинации от коронавируса и все справки на русском языке. Пускать будут с любой из российских вакцин, — пообещали в представительстве Греческой национальной туристической организации в России и СНГ. Эти документы понадобятся всем прибывающим россиянам старше пяти лет.

В случае вакцинации с момента введения последней дозы должно пройти не менее 14 дней; если турист въезжает по ПЦР-тесту, он должен был сделан не ранее, чем за 72 часов до въезда.