На ПМЭФ решили не съедать краба-предсказателя по кличке Юра

Его отправят обратно в Мурманскую область, — передает корреспондент сетевого издания Znak.com. Сотрудница стенда, на котором разместили членистоногое, рассказала журналисту, что организаторы поменяли планы на него из-за повышенного внимания участников форума. Накануне краб Юра сердился и выкидывал из своего аквариума камни. Ему даже пришлось мерить температуру, но она оказалась в норме.

Юру выловили накануне форума в Баренцевом море. Его привезла делегация из Заполярного региона. По ее данным, Юра способен предсказывать инвестиции, которые приходят в область. Определить перспективность тех или иных денежных вливаний можно по движению его лап.

