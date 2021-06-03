В Белоруссии почтальонам выдадут пистолеты, а операторам связи – автоматы

Новый регламент МВД опубликован на национальном правовом интернет-портале. Также вооружат сотрудников инкассаторских служб, лесных и охотничьих хозяйств, егерей. Цель, с которой им будут раздавать огнестрельное оружие, не уточняется. При этом, как отмечает издание «Фонтанка», за последние годы нападение на сотрудников «Белпочты» милиция не регистрировала.