В Белоруссии почтальонам выдадут пистолеты, а операторам связи – автоматы

Новый регламент МВД опубликован на национальном правовом интернет-портале. Также вооружат сотрудников инкассаторских служб, лесных и охотничьих хозяйств, егерей. Цель, с которой им будут раздавать огнестрельное оружие, не уточняется. При этом, как отмечает издание «Фонтанка», за последние годы нападение на сотрудников «Белпочты» милиция не регистрировала.
2021-06-03T22:03:20+03:00
2021-06-03T22:03:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:03, 03 июня 2021
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