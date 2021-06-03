Политика Дмитрия Гудкова освободили из изолятора временного содержания без избрания меры пресечения

Его отпустили под обязательство о явке в суд или на допрос.

Гудкова выпустили на свободу после того, как истекли 48 часов с момента его задержания – это предельно допустимый срок без избрания меры пресечения. Силовики высадили его на Пушкинской площади. Оппозиционер сообщил журналистам, что остался подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана. По этому же делу проходит и его тетя Ирина Ермилова – следствие просило избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства. Он счел представленные следствием доводы неубедительны.

Согласно заведенному на Гудкова и Ермилову уголовному делу, их подозревают в неуплате долга почти на 1 млн рублей департаменту городского имущества. Речь идет об аренде помещения компанией, которую возглавляла тетя политика – несколько лет назад фирма обанкротилась. Оба фигуранта дела свою вину отрицают.

Между тем адвокаты Гудкова ранее сообщали, что следователь пытался взять у политика образцы слюны для проверки на причастность к некоему преступлению – какому именно, не уточняется.