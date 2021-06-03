Отец политика Гудкова, освобожденного сегодня из-под стражи, считает, что угроза в отношении его близких остается

Отец политика Дмитрий Гудкова, освобожденного сегодня из-под стражи, выразил недоумение по поводу всего происшедшего, и считает, что угроза в отношении его близких все равно до сих пор остается. Как сказал Геннадий Гудков в интервью радиостанции «Эхо Москвы», нет уверенности, что завтра «не ударят посильнее».

«Я готов был к худшему, но надеялся на лучшее. Я не могу понять, что это такое было. И боюсь, что это какая-то военная хитрость — успокоить бдительность, чтобы мы расслабились, а потом ударить с какой-нибудь неожиданной стороны и побольнее. Или это кого-то надоумило, что не надо совсем нагнетать ситуацию. Я не знаю, не могу понять, что произошло. Я понимаю, что гроза не прошла, а только отклонилась в сторону, потому что они до сих пор являются обвиняемыми. Завтра им будут предъявлять обвинительные акты», — сказал он.

Геннадий Гудков не видит причин, по которым его сына могли освободить при условии такой масштабной работы следователей и силовиков.

Г.Гудков также выразил большую благодарность всем тем, кто звонил и писал ему, выражая слова поддержки.

«Мне звонили и выражали сочувствие столько человек, наверное, сотни сообщений от различных людей. Я не ожидал такой масштабной поддержки — люди разных поколений и социальных позиций и взглядов. Я благодарен всем, и, конечно, адвокатам, всем тем, кто помогал и помогает», — заключил он.

Полиция приняла решение освободить из изолятора временного содержания оппозиционного политика Дмитрия Гудкова без избрания ему какой-либо меры пресечения.