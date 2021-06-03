Порядка 2500 коек для заразившихся коронавирусом развернуто в Нижегородской области – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«У нас было развернуто более 7000 коек на пике, но загрузка всегда была на уровне 90% — не более. Но это очень давние времена пика второй волны. Сейчас это 2500 коек. Перегруза нет никакого. Мы планомерно сокращали коечный фонд, вводили уже плановую медицинскую помощь», — рассказал он.

По словам Г.Никитина, «сейчас был достаточно длительный период серьезного снижения заболеваемости в регионе»." С 350-400 человек в день мы дошли до 100 с небольшим. Но буквально последние дни есть определенный обратный тренд. Это 140, 145, 155, вот сейчас 159. Есть шансы, что пойдет определенный рост, но мы этого ожидали. Мы готовы абсолютно. Пока этот тренд достаточно скромный, и мы считаем, что сможем пройти остаток пандемии без таких всплесков, какие были в первую и вторую волну", — заключил он.