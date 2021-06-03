Порядка 400 тысяч человек привились от коронавируса в Нижегородской области – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«У нас сейчас где-то около 450 тысяч уже поступивших и отработанных доз, где-то 400 тысяч – это уже использованные дозы. То есть 400 тысяч привитых. Но мы оцениваем количество людей, которых нужно вакцинировать, в 1,5 миллиона человек», — рассказал он.

Г.Никитин затруднился ответить на вопрос о том, стоит ли сделать вакцинацию обязательной хотя бы для некоторых категорий граждан. «Я пока не столкнулся с проблемой, с которой столкнулись многие мои коллеги, которые видят, что народ не хочет вакцинироваться, и прямо видят в этом проблему, что никто не идет. У меня пока нет такого впечатления. У меня достаточно плановое, постепенное идет вакцинирование всех. И не помню, чтобы были какие-то проблемы с медицинскими работниками, которых мы прививали самыми первыми», — пояснил губернатор.

Г.Никитин добавил, что «по мере поступления вакцины регион использует ее в полном объеме». «В какой-то момент были определенные сложности, но сейчас их нет. Мы постепенно начинаем и информационную кампанию, более активную, чем раньше, чтобы люди, придя, всегда получали вакцину. Чтобы не было такого, что человек записывается и не может привиться», — отметил он.

Г.Никитин также напомнил, что сам вакцинировался еще на этапе добровольца – до регистрации вакцины. «Я считаю, что моя роль, в том числе обязывает и к таким решениям: прежде чем что-то говорить своим гражданам, ты должен испытать на себе. Собственно, это и было сделано. Прошел уже почти год. Слава богу, ни в чем жалоб не имею. Вся функциональность присутствует», — заключил он.