Йеменские рыбаки нашли в теле кашалота амбру на полтора миллиона долларов, — передает британская телерадиокорпорация Би-би-си. Животное выбросилось на берег Аденского залива в южной части страны – в одном из беднейших регионов мира.
Амбра – это воскоподобное вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов и используется в традиционной медицине и парфюмерии.
Йеменские рыбаки нашли в теле кашалота амбру на полтора миллиона долларов
Йеменские рыбаки нашли в теле кашалота амбру на полтора миллиона долларов, — передает британская телерадиокорпорация Би-би-си. Животное выбросилось на берег Аденского залива в южной части страны – в одном из беднейших регионов мира.