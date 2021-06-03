Йеменские рыбаки нашли в теле кашалота амбру на полтора миллиона долларов, — передает британская телерадиокорпорация Би-би-си. Животное выбросилось на берег Аденского залива в южной части страны – в одном из беднейших регионов мира.

Амбра – это воскоподобное вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов и используется в традиционной медицине и парфюмерии.