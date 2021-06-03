Байден во время встречи с Путиным в Женеве, скорее всего, разместится в отеле «Интерконтиненталь»

Президент США Джо Байден во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, скорее всего, разместится в отеле «Интерконтиненталь», — пишет со ссылкой на источники местная газета Tribune de Geneve. Там же пройдет и сам саммит.

По данным газеты, руководители служб безопасности двух государств уже встретились в этом отеле, чтобы обсудить детали организации. Пишут, что Байден займет самый дорогой номер площадью 650 квадратных метров за 55 тысяч долларов за ночь. Из этого номера открывается панорамный вид на Женевское озеро и горы. В том же отеле после распада СССР неоднократно останавливался президент Михаил Горбачев.

Забронировать номер в этом отеле с 15 по 17 июня на сайте Booking.com уже нельзя.

