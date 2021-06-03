В Башкирии предпринимается целый ряд мер для развития изучения национального языка – глава Башкирии Хабиров

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Все вопросы, связанные с принуждением к изучению родного языка, мы это вопрос для себя закрыли. Сейчас мы не идем по этому пути <...> Мы в этой связи укрепляем всю систему науки и изучения башкирского языка, укрепляем башкирский факультет, кафедру башкирского языка. <...> Мы продумали целый ряд мер поддержки для тех учителей, которые могут преподавать башкирский язык, — в виду резкого сокращения количества часов, которое они получали, они без работы остаются. Очень сильно мы поработали над методикой изучения и преподавания башкирского языка. Мы сейчас открыли четыре полилингвальные гимназии, три с изучением башкирского языка и одна с изучением татарского языка. У нас порядка миллиона татар проживает и у них безусловно тоже есть интерес, чтобы люди изучали свой язык», — сказал он.

Р.Хабиров подчеркнул, что национальный «язык безусловно надо сохранять, молодежь надо учить языку, но делать это не нужно насильственным подталкиванием». Глава региона также отметил, что в целях поодержки интереса к башкирскому языку, на территории Башкортостана проводится «Тотальный диктант», олимпиады по башкирскому языку, а также создан фонд поддержки башкирских национальных языков.