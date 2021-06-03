Бывший главный редактор белорусского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич заявил, что признал вину по уголовному об организации беспорядков.

На опубликованной государственным телеканалом ОНТ видеозаписи оппозиционер говорит, что протесты в Минске летом прошлого года координировались через секретный чат, в который входили, кроме него, основатель «Нехты» Степан Путило, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, политолог Артем Шрайбман и другие.

В то же время, Протасевич говорит, что не имел отношения к телеграм-каналу «Черная книга Беларуси», который публиковал личные данные белорусских силовиков. Причастность именно к этим публикациям вменяют его девушке, гражданке России Софьи Сапеге, которую задержали вместе с Протасевичем, сняв их с борта авиакомпании Ryanair после принудительной посадки в Минске.

Роман Протасевич подчеркнул, что осознает свою ответственность за происходившее в стране летом прошлого года. Ранее политолог Франак Вячорка высказывал предположение, что всё, сказанное Протасевичем, может быть произнесено под давлением и угрозами.