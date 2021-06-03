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Эксклюзив Эха 21:01, 03 июня 2021

Статус геопарка ЮНЕСКО позволит развить вокруг Куштау туристический бизнес – глава Башкортостана

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Чем хорош статус геопарка, допускается использование ее в коммерческих целях. То есть мы там можем строить всевозможные визит-центры, можем строить небольшие кемпинги, можем строить маленькие ресторанчики. Это туристическая история, которая сама по себе будет генерить хоть небольшие, но деньги. <...> Куштау остается, но мы находим другое месторождение и спокойно его разрабатываем», — сказал он.
Р.Хабиров отметил, что на закладывает на поиск альтернативного месторождения два-три года.
Ранее комитет Башкортостана по делам ЮНЕСКО поддержал решение главы региона Радия Хабирова по приданию горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории.


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