Статус геопарка ЮНЕСКО позволит развить вокруг Куштау туристический бизнес – глава Башкортостана

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Чем хорош статус геопарка, допускается использование ее в коммерческих целях. То есть мы там можем строить всевозможные визит-центры, можем строить небольшие кемпинги, можем строить маленькие ресторанчики. Это туристическая история, которая сама по себе будет генерить хоть небольшие, но деньги. <...> Куштау остается, но мы находим другое месторождение и спокойно его разрабатываем», — сказал он.

Р.Хабиров отметил, что на закладывает на поиск альтернативного месторождения два-три года.

Ранее комитет Башкортостана по делам ЮНЕСКО поддержал решение главы региона Радия Хабирова по приданию горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории.