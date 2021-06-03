Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Чем хорош статус геопарка, допускается использование ее в коммерческих целях. То есть мы там можем строить всевозможные визит-центры, можем строить небольшие кемпинги, можем строить маленькие ресторанчики. Это туристическая история, которая сама по себе будет генерить хоть небольшие, но деньги. <...> Куштау остается, но мы находим другое месторождение и спокойно его разрабатываем», — сказал он.
Р.Хабиров отметил, что на закладывает на поиск альтернативного месторождения два-три года.
Ранее комитет Башкортостана по делам ЮНЕСКО поддержал решение главы региона Радия Хабирова по приданию горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории.
Статус геопарка ЮНЕСКО позволит развить вокруг Куштау туристический бизнес – глава Башкортостана
Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Башкортостана Радий Хабиров.