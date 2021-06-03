Три ребенка погибли в Воронежской области при обрушении плиты перекрытия в недостроенном доме в Лискинском районе, — передает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Возраст погибших – от семи до двенадцати лет, причины обрушения выясняются, на месте работают следователи.
2021-06-03T21:01:12+03:00
2021-06-03T21:01:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 03 июня 2021
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