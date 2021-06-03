Три ребенка погибли в Воронежской области при обрушении плиты перекрытия в недостроенном доме в Лискинском районе, — передает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Возраст погибших – от семи до двенадцати лет, причины обрушения выясняются, на месте работают следователи.