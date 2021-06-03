Гудков остается в статусе подозреваемого – адвокат

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Михаил Бирюков.

«Для следствия он остается подозреваемым. В этом качестве он подписал обязательство о явке. И это значится в справке об освобождении», — рассказал он.

Однако сам М.Бирюков считает, что поскольку в отношении Гудкова не избрана никакая мера пресечения, «статус подозреваемого утратил свою силу». «У него нет ни подписки о невыезде, ни каких-либо ограничений. В настоящий момент он свободный гражданин. Единственное что: у него изъяли паспорт», — уточнил адвокат.

Вместе с тем М.Бирюков полагает, что завтра Гудкова могут вызвать в ГСУ для предъявления обвинения.

Как стало известно, политика отпустили из изолятора, так как 48-часовой срок его задержания истек. Гудкову так и не предъявили обвинения по уголовному делу об имущественном ущербе, в связи с которым его задержали. Однако у него попытались взять образец биоматериала с внутренней стороны щеки для проверки на причастность к неназываемому преступлению, а родной тете политика Ирина Ермиловой, которая также проходит подозреваемой по этому делу, все-таки избрали меру пресечения – запрет определенных действий.