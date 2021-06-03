Глава Башкортостана Хабиров считает, что вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной

Глава Башкортостана Радий Хабиров считает, что нельзя принуждать население вакцинироваться от коронавируса, необходимо проводить грамотное информирование и убеждение граждан. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Это касается здоровья каждого конкретного человека, поэтому моя позиция — слово «должен» в этой ситуации нельзя применять. Это может касаться только отдельных категорий, например, военнослужащих, но все остальное идет от лукавого. Почему начинают разговоры об обязательности (вакцинации), потому что добровольно не очень получается. Но если очень технологично, грамотно и интеллектуально построить работу по вакцинации, то все может получится», — сказал он.

Р.Хабиров считает, что недоверие и нежелание людей вакцинироваться идет от жесткой «войны вакцин».

«Мы все время думаем о том, что сделать, чтобы человек вакцинировался. Есть проблема — это война вакцин. Потому что человек смотрит телевизор, он понимает, что нужно вакцинироваться, но, когда он начинает смотреть, у него глаза разбегаются — кто-то говорит, что эта вакцина плохая, наша лучше, другая наоборот говорит. И в результате эта конкуренция вакцин, причем жесткая, привела к тому, что люди начали сомневаться. Другой причины я не вижу», — сказал глава.

При этом глава республики Р.Хабиров рассказал, что в Уфе был организован конкурс-лотерея среди людей, которые уже привились от коронавируса, где главный приз – однокомнатная квартира. Глава республики отметил, что данный шаг стал довольно мотивационным среди населения и количество желающих привиться заметно возросло.