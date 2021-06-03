Башкортостану необходимо миллион двести вакцин, чтобы создать коллективный иммунитет – Хабиров

В республике Башкортостан ежедневно заболевает до 90 человек коронавирусом. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Радий Хабиров, республике достаточно миллиона двести вакцин, чтобы предотвратить распространение вируса.

«Ситуация санитарно-эпидемиологическая у нас выправляется, у нас она стабильно спокойная. В среднем у нас заболевает от 80 до 90 человек каждый день. Эта цифра уже на протяжении двух месяцев, упала со 120 и держится в этом объеме.

Мы очень надеемся, что по итогам вакцинации мы эту историю будем закрывать», — сказал он.

По словам Р.Хабирова, поставляемого объема вакцин в республику достаточно на сегодняшний день. «Вакцины хватает ровно на тот объем. Нам нужно 1 миллион 200 вакцин или 1,5 млн — это то, что позволит нам создать коллективный иммунитет. Если нам бы сейчас дали, то мы бы этот 1,200 млн не проглотили. Поэтому нам идут этапами. Позиция оперативного штаба какая — то есть мы даем тем регионам, которые энергично поглощают то, что им дали. Те объемы вакцин, которые нам дают по линии оперативного штаба, мы выполняем в определенные разумные сроки, в течение недели мы все это заправляем. Если к осени 2021 года мы сделаем, а это возможно — это будет успешным решением проблемы», — сказал губернатор.

В республике с населением в 4 млн человек на сегодняшний день, по словам Р.Хабирова, вакцинировалось 350 человек.

Губернатор также отметил, что сейчас все перепрофилированные в первую волну коронавируса госпитали закрыты, и на данный момент работают только 2 специализированных госпиталя.

«Нет надобности. У нас сегодня два специализированных госпиталя, которые мы построили. И все больные (коронавирсом) находятся там, где есть вся необходимая специализированная техника. Там есть компетенция, врачи работают, которые уже больше года лечат этот вирус. Смертность немножко снизилась. Самое главное усилие — это вакцинация», — сказал Р.Хабиров.