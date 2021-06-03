Куштау будет защищена от разработки статусом наследия ЮНЕСКО — глава Башкортостана

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы приняли решение, что Куштау нельзя разрабатывать. Это позиция народа <...> За многие годы ситуация, связанная с Башкирской содовой компанией, с точки зрения башкирского общества несправедливая, незаконная приватизация, у людей накопились обиды и злость на всю эту историю. И сейчас, подчеркиваю, экологическая повестка в Башкирии очень остро стоит, люди выступают за сохранение красоты нашей природы, ландшафта. Поэтому нами было принято, исходя из этого, что мы разрабатывать не будем. <...> Мы Куштау придали статус особо охраняемой территории, второй шаг мы сейчас сформировали номинационное досье, так называемое, на подачу территории, где расположена не только Куштау, но целый ряд природных объектов уникальных природных вокруг, на получение статуса геопарка ЮНЕСКО. Этот статус сделает невозможной промышленную разработку Куштау», — сказал он.