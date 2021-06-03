Авиакомпания «Аэрофлот» не будет повышать цены на билеты для компенсации убытков из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, — пообещал гендиректор компании Михаил Полубояринов в рамках Петербургского международного экономического форума. Он признал, что на некоторые факторы в ценообразовании перевозчик повлиять не в силах, но часть его проблем готово взять на себя государство.

