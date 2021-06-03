Дмитрия Гудкова освободили из изолятора

Об этом сообщила его жена Валерия.

48-часовой срок задержания политика Дмитрия Гудкова истек 20 минут назад.

Гудкову так и не предъявили обвинения по уголовному делу об имущественном ущербе, в связи с которым его задержали. Однако, у него попытались взять образец биоматериала с внутренней стороны щеки для проверки на причастность к неназываемому преступлению, а родной тете политика Ирина Ермиловой, которая также проходит подозреваемой по этому делу, все-таки избрали меру пресечения – запрет определенных действий.