Косачев: РФ «повела себя безупречно с точки зрения международного права» после инцидента с посадкой самолета Ryanair

Россия «повела себя безупречно с точки зрения международного права» после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Россия себя здесь, с точки зрения международного права, повела безупречно, предложив и белорусским властям, и международному сообществу досконально разобраться в инциденте и только после этого принимать какие-то решения и делать выводы», — сказал сенатор.

К.Косачев подчеркнул, что Россия не поддерживала действия белорусских властей. «Речь шла не о поддержке, а о требовании расследования того, что произошло. Вот на Белоруссию обрушились, спустя даже не часы, а минуты после того, как это все вышло в публичный эфир. Без какого бы то ни было расследования. Без компетентных специалистов из того же ICAO (Международная организация гражданской авиации – ЭМ). Просто был вынесен приговор: Белоруссия угнала самолет и за это она должна быть наказана. Простите, так не ведет себя никакое правовое государство», — заключил сенатор.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в аэропорту Минска после сообщения белорусского диспетчера о взрывном устройстве на борту.

За несколько минут до выхода из воздушного пространства Белоруссии боинг был развернут и в сопровождении белорусского истребителя МиГ-29 направлен в национальный аэропорт «Минск».

После приземления в минском аэропорту, опергруппа КГБ Белоруссии задержала двух пассажиров: бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софью Сапегу. Информация о минировании не подтвердилась.

Инцидент с принудительной посадкой самолета вызвал международный скандал.