Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что последнее коронавирусное ограничение в столице – запрет массовых мероприятий – снимут к осени, когда в городе будет достигнут коллективный иммунитет.

Этот запрет действует в Москве с начала 2020-го. Весной в городе действовал режим самоизоляции, осенью – ограничения на работу некоторых заведений. Кроме того, до сих пор сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах.

