Курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей – впервые за два месяца

Доллар торгуется около отметки 73 рубля.

По мнению аналитиков, опрошенных сайтом РБК, поддержку российской валюте оказывают высокие нефтяные цены (за баррель марки Brent уже дают больше 70 долларов) и санкционное затишье перед встречей президентов России и США в Женеве в середине июня. Кроме того, кратковременное снижение доллара отмечалось ранее сегодня после заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия в течение месяца откажется от доллара в Фонде национального благосостояния.