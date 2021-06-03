Минцифры России планирует разработать стратегию развития рынка цифровых продуктов open source

Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, в этой области есть огромный потенциал.

«Мы со своей стороны понимаем, что здесь огромный потенциал, в том числе и разработки для государственных нужд, и не только. Это отдельный мир и отдельная культура, мы все равно будем поддерживать развитие open source в России. Сегодня мы проводим на форуме сессию, посвященную развитию «Open source в России». Нам нужна стратегия, которую разработаем вместе или, скажем так, мы будем участвовать в разработке этой стратегии для развития open source в нашей стране. Там должны лидировать те, кто разделяет эти идеи.

Потому что потенциал у open source огромный», — сказал М.Паршин.