Косачев: Венесуэльская, кубинская и сирийская экономики «задушены многолетними американскими и санкциями»

Об этом заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Венесуэльская, кубинская, сирийская экономики действительно задушены многолетними американскими, а в ряде случаев и европейскими санкциями. И у них нет денег для того, чтобы благополучно развивать свою систему здравоохранения в принципе. Это вопрос, чтобы перестать душить страну, потому что, в конечном итоге, удушение приходится на обычных людей, которые не получают в должном объеме медицинские услуги, качественное продовольствие, чистый воздух и многое другое», — отметил сенатор.

По словам К.Косачева, «нет ни одного подтверждения, что эти санкции сработали адресно». «В худшем случае, если эти санкции эффективны, они ухудшают общую экономическую, затем общую социальную, и затем общую гуманитарную ситуацию в отдельно взятой стране», — заключил он.