Косачев: мир упустил возможность объединиться из-за решения стран вести индивидуальную борьбу с коронавирусом

Мир упустил возможность объединиться, так как страны решили вести индивидуальную борьбу с коронавирусом. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Это упущенный шанс. Была уникальная возможность для человечества – объединиться вокруг общей беды. Этого объединения не произошло. Вопросы противодействия пандемии решались исключительно на национальном уровне. И более того, в ряде случаев приводили к позорным сюжетам», — заявил сенатор.

С точки зрения К.Косачева, «болезни, пандемии, эпидемии – они примерно из того же разряда, что и проблема, связанная с климатом». «Наивно думать, что можно очистить воздух в отдельно взятой стране, введя жесткое регулирование для промышленности, установить фильтры – нет границ. Климатическая повестка дня может быть только глобальной. Здесь существуют риски, и эти испытания человечество может не выдержать», — отметил сенатор.

К.Косачев посетовал, что в международной повестке дня уделено очень мало внимания совместному противодействию пандемии коронавируса.