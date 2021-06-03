Следствие потребовало от Дмитрия Гудкова сдать образец биоматериалов с внутренней поверхности щеки

Следствие потребовало от бывшего депутата Дмитрия Гудкова сдать образец биоматериалов с внутренней поверхности щеки для проверки на причастность к преступлению. Какому именно – не уточняется. Об этом рассказал адвокат Гудкова. По его словам, политик сдавать соскоб отказался, после чего у него изъяли маску, в которой он находился, цитата, «буквально две минуты».

Гудков по-прежнему остается в статусе задержанного по делу об имущественном ущербе из-за неуплаты долга по аренде, связанной с ним фирмой. В то же время, эти 48 часов истекают через 10 минут, после чего ему должны либо предъявить обвинение, либо отпустить.

