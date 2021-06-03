На белорусском госканале ОНТ показали фильм об экстренной посадке самолета Ryanair и задержании экс-главреда NEXTA Романа Протасевича.

Кадры, где Протасевич рассказывает о взаимоотношениях белорусской оппозиции, пока нельзя считать достоверными, а его слова могли быть произнесены под давлением. Такое мнение в эфире телеканала «Дождь» высказал белорусский политолог Франак Вячорка.

Франак Вячорка считает, что на представленных кадрах Протасевич мог говорить в условиях стресса, страха и манипуляций.