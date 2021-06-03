Источники государственных информагентств: Дмитрия Гудкова в ближайшее время могут освободить из изолятора

Источники государственных информагентств утверждают, что политика Дмитрия Гудкова в ближайшее время могут освободить из изолятора временного содержания. По их сведениям, полиция не будет обращаться в суд с просьбой об избрании меры пресечения.

Уже в течение ближайшего часа истечет максимально возможный срок задержания Гудкова – 48 часов. В случае, если, к этому времени полиция не подаст ходатайство в суд, оппозиционера должны будут отпустить. По данным собеседника агентства ТАСС, обвинение ему так и не предъявили, а источник агентства Интерфакс и вовсе утверждает, что Гудкова освободят от уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

В настоящий момент политик все еще находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Туда были вызваны адвокаты Гудкова. Один из них, Михаил Бирюков, рассказал, что следователи пытались взять образцы слюны для проверки на причастность к некоему преступлению. Однако политик отказался, в результате чего следователь дал Гудкову маску, которую у него изъяли через 2 минуты для проверки биообразцов, добавил Бирюков.

Гудкова ранее задержали в качестве подозреваемого по делу об имущественном ущербе. По версии следствия, организация, которую возглавляла тетя политика Ирина Ермилова, не уплатила столичным властям долг более чем в 1 млн рублей.

Тверской суд Москвы в эти минуты решает вопрос об избрании меры пресечения Ермиловой. По данным адвокатов, ей могут избрать запрет определенных действий, в рамках которого родственнице Гудкова запретят общаться с фигурантами дела и пользоваться средствами связи.