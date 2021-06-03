Геннадий Гудков заявил, что владел патронами и наградным пистолетом на законных основаниях

Подробности он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, я действительно награжден именным оружием. Это произошло лет 15 назад. Мне его торжественно вручила служба судебных приставов, у меня есть соответствующее разрешение. Патроны к этому пистолету мне подарила сама лицензионно-разрешительная система МВД или кто-то из должностных лиц, я их положил в сейф и они там лет 12-15 лежали. Я ничего незаконного в этом не вижу», — подчеркнул Г.Гудков.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в съемной квартире Г.Гудкова в Москве 50 патронов от пистолета Макарова.

«Я думаю, это исключительно политическое решение. Потому что ничего предъявить не могут — ну, вот нашли патроны, которые 12 или 15 лет лежали в сейфе. Ну, если они, проведя 11 обысков, нашли только патроны… 11 обысков в день, 200 человек участвовало! Естественно, они пытаются найти хоть что-то, что бы оправдывало размах этой сумасшедшей спецоперации по зачистке семьи Гудковых и команды Дмитрия Гудкова», — заявил политик.

Г.Гудков назвал происходящее с ним и его семьей «сведением счетов». «Вот они нашли сейчас патроны. Вчера была информация от каких-то кремлевских помоек, что нашли у меня какой-то снаряд. Выяснилось, что это муляж для бутылки водки. Я не исключаю, что в гараже у меня найдется танк. Я не знаю насчет пускового противоракетного комплекса – может, и он уже на даче поставлен. Все это выглядит очень мелко, гнусно, выглядит сведением счетов, имеющим исключительно одну цель — политическая расправа, месть за правду и желание сделать так, чтобы я никогда не мог появиться в России при Путине», — заключил он.