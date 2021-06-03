Росавиация пригрозила санкциями за продажу билетов на т.н. «грузопассажирские» рейсы в рамках туристических пакетов

Росавиация пригрозила авиакомпаниям санкциями за продажу билетов на т.н. «грузопассажирские» рейсы в рамках туристических пакетов. Также ведомство предупредило пассажиров о том, что такие туристические продукты запрещены.

Грузопассажирские рейсы — это такие нерегулярные рейсы авиакомпаний в страны, с которыми у России не возобновлено пассажирское авиасообщение, которые оформляются как грузовые, а по факту перевозят и людей тоже. Как правило, билеты на такие рейсы стоят дороже обычных и используются пассажирами с гражданством, видом на жительство в стране назначения или нетуристическими визами.

