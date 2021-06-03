Косачев: «Коллективный Запад» демонстрирует негативное отношение к РФ, не посещая международные мероприятия в стране

«Коллективный Запад» ищет повод обозначить негативное отношение к России и демонстрирует это через отказ посещать международные мероприятия, которые проходят в стране. Об этом заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Если кто и пытается нас изолировать, бойкотировать, не приехать на какие-то мероприятия в Россию, то это еще не весь мир. Не стоит говорить здесь о международном явлении. Вот «коллективный Запад», да, он ищет повод для того, чтобы обозначить свою позицию негативного отношения к России, и демонстрирует это, в том числе через неприезд на какие-то мероприятия», — сказал сенатор.

К.Косачев обратил внимание, что «с западной стороны» на экономическом форуме в Петербурге «представителей поменьше». «Нет ни одного еврокомиссара, хотя мы их приглашали, всех до единого, по разным темам. Но их нет, и как бы нам на неофициальном уровне дают понять, что тем самым они выражают свою солидарность с еврокомиссаром, которая попала под российские санкции, последний список которых недавно был объявлен», — считает сенатор.

С точки зрения К.Косачева, «конечно, досадно, что нет прямых контактов, но их и так не слишком много у России с Евросоюзом». «Петербургский форум был бы прекрасной возможностью для того, чтобы эти контакты восстанавливать. Сейчас этот шанс упущен, и совершенно точно не по нашей инициативе», — отметил он.

Вместе с тем К.Косачев подчеркнул, что «это никоим образом не умаляет масштабы и значение форума». «Он абсолютно точно международный. Здесь порядка 2 тысяч зарубежных участников. Форум сохраняет свою преемственность, он работает в тех же рамках, в тех же масштабах, он абсолютно востребован. И в этом смысле можно говорить, что востребована и Россия в международных делах точно так же, как она была востребована всегда», — заключил сенатор.