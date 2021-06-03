Замминистра Паршин: Более пяти тысяч российских IT-компаний воспользовались налоговыми льготами за первый квартал

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

«С этого года вступил в силу закон, в соответствии с которым, IT-разработчик, если он имеет 90 и более процентов выручки непосредственно от разработки и реализации IT-продуктов, получает очень серьезные налоговые льготы. 3 процента налог на прибыль, корпоративный налог-то в среднем 20 процентов cтраховые взносы на фонд оплаты труда 7,6 процентов, обычная ставка 30. <...> И крупные бизнес-гиганты получают подобную льготу и микробизнес может получить, здесь от размеров бизнеса никак не зависит. Если ты разработчик, производишь и продаешь софт, это твоя основная деятельность, ты получаешь льготу. По нашей оценке, 5,5 тысяч компаний за первый квартал этими льготами воспользовались, существенно снизив свои издержки на производство продуктов.<...> Это системная мера, не точечная.

М.Паршин отметил, что Минцифры планирует автоматизировать получение налоговой льготы для успешных IT-компаний.

«Компания должна декларировать, что она занимается этим видом деятельности <...> и должна иметь численность не меньше 7 человек занятых. Дальше решение принимается практически автоматически. Кроме того, мы сейчас перестраиваем эту систему аккредитации, это будет автоматически», — заключил он.