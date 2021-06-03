Косачев считает конструктивным подходом, если Россия и США смогут договориться о взаимодействии в киберпространстве

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев считает конструктивным подходом, если Россия и США смогут договориться на саммите о выработке договоренностей по взаимодействию в киберпространстве. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Одна из точек раздражительности — кибербезопасность. А поговорить про кибербезопасность, договориться о правилах игры, о механизмах контроля выяснения взаимных претензий, и не опускаться до обвинений, было бы тоже не плохим результатом», — сказал он.

Обе страны обвиняют друг друга в хакерских атаках, однако, по словам К.Косачева, есть официальная международная статистика, которая отслеживает хакерские атаки по всему миру. «С точки зрения не причастности государств, а с точки зрения страны, у которой установлены эти компьютеры. Так вот на российскую государственную компьютерную систему приходится с территории США до 30% хакерских атак от всего объема. На американскую систему с российской территории приходится 2-3%. Почему это становится темой наших нападок на американцев? Потому что мы понимаем, что даже если эта лавина хакерских атак приходит к нам с территории США, это необязательно автоматически причастно американское государство. До тех пор, пока у нас нет оснований считать, что это организовано государством, хотя подозрения, конечно же, могут быть, мы не опускаемся до того, чтобы на этом строить инсинуации, а затем и реальную политику. А американцы опускаются», — отметил он.