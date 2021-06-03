Коммерсантъ: Следователи возбудили два новых уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный

Это сообщает газета «Коммерсантъ» и еще ряд СМИ, ссылаясь на информированные источники. В одном случае, благодаря должностным лицам, подрядчик получил за невыполненные работы 600 миллионов рублей, а другой похитил еще 60 миллионов, представив фиктивные документы.

В корпорации «Роскосмос» говорят, что они все знали и это именно они инициировали возбуждение уголовного дела.

Вице-премьер Юрий Борисов пообещал, что все причастные к этим нарушениям будут наказаны.

Юрий Борисов сообщил, что заместителя гендиректора Роскосмоса по строительству уже освободили от должности.

