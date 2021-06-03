Тверской суд Москвы в ближайшие часы должен избрать меру пресечения политику Дмитрию Гудкову

Ему вменяют причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этому делу также проходит тетя Гудкова Ирина Ермилова – ей избирают меру пресечения в эти минуты.

Гудков, по последним данным, все еще содержится в изоляторе временного содержания на Петровке. Как сообщалось в телеграм-канале оппозиционера, туда были вызваны его адвокаты. Тетю Гудкова, в свою очередь, уже доставили в Тверской суд – по словам адвоката Анастасии Саморуковой, Ирине Ермиловой следствие просит избрать запрет определенных действия. Речь, как отмечается, идет о запрете общаться с другими фигурантами дела и использовать любые средства связи.

Следствие вменяет Гудкову и Ермиловой имущественный ущерб более чем на 1 млн рублей. Поводом послужила аренда помещения у столичного Департамента городского имущества компанией, которую возглавляла родственница политика. Несколько лет назад фирма обанкротилась, в результате чего у нее образовался долг. По данным адвокатов, сейчас он составляет примерно 3,5 млн рублей плюс штрафные санкции. Защита Ермиловой настаивает, что речь идет о гражданско-правовых отношениях и уголовного разбирательства не требуется.

Источники государственных информагентств, тем временем, сообщили о еще одном уголовном деле, связанном с семьей Гудковых. Как утверждается, оно было возбуждено после обнаружения 50 патронов от пистолета Макарова в квартире, которую арендует отец политика, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Подозреваемых по этому делу нет. Сам политик в интервью «Эху» сказал, что владеет оружием на законных основаниях.

Официально в МВД и Следственном комитете данные о новом уголовном деле пока не прокомментировали.

Ранее обыски прошли также у главы штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова и бывшего сотрудника штаба Александра Соловьева. Их отпустили в качестве свидетелей.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин сказал в эфире «Эха», что ситуация перед выборами в стране обостряется и давление на оппозиционных активистов явно усиливается.

Яшин отметил, что своего решения об участии в выборах не изменит.

